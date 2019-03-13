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Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!

Giriş: 13.03.2019 - 10:51 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Eğer düzen tutkunuysanız bu fotoğraflara bakmak içinizi huzurla dolduracak...

  • 1Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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    Yemek sunumu, ya da tabak süsleme sanatı pek çok ülkede yemeğin lezzeti kadar önemli olsa da sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar işin biraz daha ileri seviyeye taşındığını gözler önüne seriyor. Oldukça simetrik duran bu yiyeceklerin ya da içeceklerin bir kısmı tesadüf eseri oluşurken diğerlerinin de üzerinde büyük ölçüde uğraşılmış.

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    Örneğin bu çayı yaparken oldukça emek harcandığı belli oluyor. "7 renkli çay" olarak bilinen ve Bangladeş'e özgü bu içecek, adından da anlaşılacağı gibi 7 kattan oluşuyor. 3 farklı siyah çay, yeşil çay, tarçın gibi çeşitli baharatlar ve yoğunlaştırılmış sütten oluşan 7 renkli çayın tam olarak tarifi ve tüm malzemeleri bilinmiyor. Çünkü Bangladeş'teki bu çayla ünlü bir işletme, tarifi gizli tutmayı tercih ediyor. 

  • 3Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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    Diğer yandan fotoğraftaki doğal arı kovanı, simetrik oluşu ve muntazamlığıyla sanat eserinden farksız. 

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    Ya da bu yumurta, aklımızdaki yumurta görüntüsüyle pek de uyuşmuyor...

  • 5Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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    İşte bakmasıyla bile huzur veren simetrik yiyecek ve içecek fotoğrafları...

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  • 30Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 31Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 32Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 33Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 34Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 35Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 36Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 37Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 38Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 39Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 40Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 41Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 42Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 43Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 44Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 45Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 46Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 47Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 48Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 49Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 50Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 51Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 52Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 53Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 54Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 55Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 56Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 57Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 58Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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  • 59Simetrik duran yiyecekler ve içecekler!
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