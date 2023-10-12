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        Haberler Spor Voleybol Simge Aköz: Ümit ediyorum ki finallerin galibi bu sene biz oluruz - Voleybol Haberleri

        Simge Aköz: Ümit ediyorum ki finallerin galibi bu sene biz oluruz

        Eczacıbaşı Dynavit'in milli liberosu Simge Aköz, geçtiğimiz yıl oynadıkları finalleri bu sene kazanmak istediklerini belirterek, "Biri kazanacak, biri kaybedecek noktasındaydık. Final oynadık. Ümit ediyorum ki finallerin galibi bu sene biz oluruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:07 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:07
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        "Umarım kazanan biz oluruz"
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        Geçtiğimiz sezon hem CEV Şampiyonlar Ligi'nde hem de Sultanlar Ligi'nde final oynayarak tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit, yenilenen kadrosuyla 2023-2024 sezonuna hazırlanıyor. İstanbul ekibinde takım kaptanlarından Simge Aköz, açıklamalarda bulundu. Tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını belirten Aköz, "Bu sezondan beklentilerimiz, her zaman olduğu gibi başkanımızın da dile getirdiği gibi katıldığımız her kulvarda şampiyonluk. Biz de takıma yeni katılan arkadaşlarımızla bu amaç için mücadele edeceğiz. Umarım güzel zaferlere imza attığımız bir sezon olur" diye konuştu.

        "BİRİ KAZANACAK, BİRİ KAYBEDECEK NOKTASINDAYDIK"

        Geçtiğimiz sezona çok iyi başlamalarına rağmen sezonun son kısmında oynadıkları iki finali kaybetme sebeplerinin sorulması üzerine ise tecrübeli oyuncu şunları söyledi: "Takım olarak veya bireysel olarak hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yedi senedir buradayım. Her sene, her sezon çok güzel uyum sağladık. Sezon sonuna doğru bu uyumu kaybetmiş olabiliriz. Ama profesyonellik de bunu getirir. Karşımızdaki takımlar da çok kuvvetli. Biri kazanacak, biri kaybedecek noktasındaydık. Final oynadık. Ümit ediyorum ki finallerin galibi bu sene biz oluruz."

        "ÇOK KUVVETLİ BİR TAKIMA SAHİBİZ"

        Sultanlar Ligi'nde rekabetin her yıl daha da arttığını vurgulayan milli oyuncu, "Rekabet her zaman var. 5-6 senedir bu devam ediyor. Her sene araya yeni takımlar da katılmaya devam ediyor. Bizim için işler zorlaşsa dahi çok kuvvetli bir takım sahibiz. Çok güzel bir yapılanmanın içerisindeyiz. Güzel bir sezon olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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