Haberler Magazin Simge Sağın 29 Ekim'e damga vurdu! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Simge Sağın 29 Ekim'e damga vurdu! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı! Konser takvimi oldukça yoğun olan başarılı şarkıcı Simge Sağın, son olarak Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları için sahne aldı. Sağın'ın giydiği kırmızı mini elbise sosyal medyada gündem oldu. Habertürk Giriş: 31.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:36 facebook

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Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü, meydanlarda ve parklarda coşkulu konserlerle kutlandı. Sahne alan isimlerden biri de sevilen şarkıcı Simge Sağın oldu.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda her yer kırmızı-beyaza büründü, tüm halk bu özel günü coşkuyla kutladı. Galatasaray’ın favori şarkılarından biri olan 'Aşkım Olayım’ı söyleyen Simge Sağın, sahne aldığı kostümüyle dikkatleri üzerine çekti.