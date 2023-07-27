Simge Sağın'ın gözyaşları
Simge Sağın'ın İzmir konserinde elektriklerin kesilmesinin ardından dinleyiciler cep telefonlarını fener gibi kullanarak 'Aşkın Olayım'ı seslendirdi. Şarkıcı ise gözyaşlarını tutamadı
Simge Sağın, dün akşam İzmir Açıkhava Tiyatrosu’nda dinleyicileriyle bir araya geldi. Gecede elektriklerin kesilmesine aldırış etmeyen şarkıcı, konserine karanlıkta devam etti.
Bu sırada cep telefonlarını fener gibi kullanan seyirciler hep bir ağızdan Sağın'ın 'Aşkın Olayım' adlı parçasını seslendirmeye başladı.
Duygulanan Simge Sağın, sahnede gözyaşlarına boğuldu. O anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.