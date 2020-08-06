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Şarkıcı Simge Sağın, önceki gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz bir konsere imza attı. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendiren Sağın, özel tasarlanmış sahnesinde izleyicilerine görsel bir şölen sundu. Simge Sağın, şarkılarıyla olduğu kadar kıyafetleri ve danslarıyla da beğeni topladı.



Yaklaşık 1,5 aydır konseri için hazırlık yapan Sağın, 30 şarkı seslendirdi. "Öpücem"i seslendirdikten sonra büyük alkış alan Simge Sağın, "Harbiye hayatımın konseri oldu. Bugünü çok beklemiştim. Ölsem de gözüm açık gitmeyecek" diyerek mutluluğunu ifade etti.



Üç farklı kıyafetle sevenlerinin karşısına çıkan Sağın, sahnede üç saat kaldı. Konseri izlemeye gelenler arasında Hande Ünsal, Aynur Aydın, Samsun Demir ve Gülşah Saraçoğlu gibi isimler vardı.