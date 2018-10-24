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Bir ara sahneye çıkan ve konuklarına müzik ziyafeti çeken Simge kulaklara olduğu kadar göze de hitap etti. Öpücem şarkısına atfen tüm mekanın öpücük şeklinde balonlarla süslendiği partide konuklara da öpücüklü pastalar ikram edildi.