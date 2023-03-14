Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Icardi'nin attığı gollerden sonra çalan bu şarkı üzerine Icardi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında Simge Sağın'ı etiketlemişti. Simge de o paylaşımı kendi hikayesinde paylaşmıştı.