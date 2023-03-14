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Simge Sağın sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı! Pozlarına binlerce beğeni geldi!

Son zamanlarda “Aşkın olayım” şarkısıyla Galatasaray taraftarının gönlünü fetheden ünlü şarkıcı Simge Sağın, son Instagram pozlarıyla göz kamaştırdı. Sevilen ismin gönderilerinin altına binlerce beğeni gelirken Galatasaraylı futbolcu Icardi’ye de gönderme yapıldı.

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  • Simge Sağın sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı! Pozlarına binlerce beğeni geldi!

    Aşkın Olayım şarkısı ile son dönemde adından sıklıkla söz ettiren popüler şarkıcı Simge Sağın, sahne performanslarında tercih ettiği kombinleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Ünlü isim, son pozlarıyla Galatasaraylı takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
  • Simge Sağın sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı! Pozlarına binlerce beğeni geldi!

    Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Icardi'nin attığı gollerden sonra çalan bu şarkı üzerine Icardi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında Simge Sağın'ı etiketlemişti. Simge de o paylaşımı kendi hikayesinde paylaşmıştı.
  • Simge Sağın sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı! Pozlarına binlerce beğeni geldi!

    Icardi'nin paylaşımından sonra ikili birbirlerini Instagram'dan takibe almıştı ve Simge Sağın, tuttuğu takım Beşiktaş'ı takipten çıkmıştı.
  • Simge Sağın sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı! Pozlarına binlerce beğeni geldi!

    Simge Sağın ve Icardi arasında aşk dedikoduları çıktıktan birkaç gün sonra dünyaca ünlü yıldız futbolcu, eski eşi Wanda Nara ile birlikte aşk pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamıştı.
  • Simge Sağın sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı! Pozlarına binlerce beğeni geldi!

    İşte Simge Sağın'ın son pozları...
  • Simge Sağın sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı! Pozlarına binlerce beğeni geldi!
  • Simge Sağın sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı! Pozlarına binlerce beğeni geldi!
  • Simge Sağın sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı! Pozlarına binlerce beğeni geldi!
  • Simge Sağın sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı! Pozlarına binlerce beğeni geldi!
  • Simge Sağın sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı! Pozlarına binlerce beğeni geldi!
  • Simge Sağın sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı! Pozlarına binlerce beğeni geldi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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