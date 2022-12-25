Başarılı şarkıcılık kariyerinin yanında düzgün fiziği ve güzelliğiyle de sık sık dikkatleri üzerine çeken Simge Sağın, konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle magazin gündeminde konuşulan isimlerden biri haline geldi. Gülşen ve Hadise'nin yanında Simge Sağın'ın da sahnede tercih ettiği kıyafetler dikkat çekmeye başladı.