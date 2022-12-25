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Simge Sağın sahnede öyle bir kıyafet giydi ki! Ünlü şarkıcıyı görenler gözlerine inanamadı!

Türkiye'nin ünlü şarkıcılarından Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılarak hayranlarını endişelendirmişti. Sağlık durumu iyi olan Sağın, sahnelere geri döndü. Sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide ünlü şarkıcının giydiği elbise dikkat çekti. Başarılı isim Simge Sağın, file ile çorabın üzerine tercih ettiği siyah elbisesi ve şapkasıyla, sahnelerde adeta fırtına estirdi!

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  • Simge Sağın sahnede öyle bir kıyafet giydi ki! Ünlü şarkıcıyı görenler gözlerine inanamadı!

    Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılarak sevenlerini endişelendiren Simge Sağın, kötü günleri geride bıraktı ve sahnelere geri döndü. Sevilen ismin Kartal'da bir mekanda çıktığı gece giydiği kıyafetleri çok konuşuldu!
  • Simge Sağın sahnede öyle bir kıyafet giydi ki! Ünlü şarkıcıyı görenler gözlerine inanamadı!

    Başarılı şarkıcılık kariyerinin yanında düzgün fiziği ve güzelliğiyle de sık sık dikkatleri üzerine çeken Simge Sağın, konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle magazin gündeminde konuşulan isimlerden biri haline geldi. Gülşen ve Hadise'nin yanında Simge Sağın'ın da sahnede tercih ettiği kıyafetler dikkat çekmeye başladı.
  • Simge Sağın sahnede öyle bir kıyafet giydi ki! Ünlü şarkıcıyı görenler gözlerine inanamadı!

    Giydiği sahne kıyafetleriyle sosyal medyayı ikiye bölen Simge Sağın'ı bir kesim çok beğenirken, bir kesim de fazla açık buluyor.
  • Simge Sağın sahnede öyle bir kıyafet giydi ki! Ünlü şarkıcıyı görenler gözlerine inanamadı!

    Geçtiğimiz gün Kartal'da çıktığı mekanda giydiği kıyafetiyle pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Simge Sağın'a, Melek Mosso'dan da beğeni geldi.
  • Simge Sağın sahnede öyle bir kıyafet giydi ki! Ünlü şarkıcıyı görenler gözlerine inanamadı!

    İşte Simge Sağın'ın sahnede giydiği kıyafetleri...
  • Simge Sağın sahnede öyle bir kıyafet giydi ki! Ünlü şarkıcıyı görenler gözlerine inanamadı!
  • Simge Sağın sahnede öyle bir kıyafet giydi ki! Ünlü şarkıcıyı görenler gözlerine inanamadı!
  • Simge Sağın sahnede öyle bir kıyafet giydi ki! Ünlü şarkıcıyı görenler gözlerine inanamadı!
  • Simge Sağın sahnede öyle bir kıyafet giydi ki! Ünlü şarkıcıyı görenler gözlerine inanamadı!
  • Simge Sağın sahnede öyle bir kıyafet giydi ki! Ünlü şarkıcıyı görenler gözlerine inanamadı!

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