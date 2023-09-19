Simit Sarayı halka arz ne zaman talep toplayacak? 2023 DMR Unlu Mamüller halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? - Borsa Haberleri

Simit Sarayı halka arz ne zaman talep toplayacak? 2023 DMR Unlu Mamüller halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? - Borsa Haberleri

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onaylanan DMR Unlu Mamüller halka arz oluyor. Başvuruda bulunmak isteyen yatırımcılar için "Simit Sarayı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu?" sorularının yanıtlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, DMR Unlu Mamüller (Simit Sarayı) halka arzına ilişkin ayrıntılar...