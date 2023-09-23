Simit Sarayı halka arz sonuçları açıklandı! Dmr Unlu Mamuller Simit Sarayı kaç lot verdi?
DMR Unlu Mamüller halka arz sonuçları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyuruldu. 21-22 Eylül tarihlerinde talep toplama işlemlerini tamamlayan DMRGD Simit Sarayı, 75.000.000 lotunu bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit olarak dağıttı. İşte Simit Sarayı halka arz sonuçları ve lot bilgileri...
Simit sarayı halka arz sonuçları açıklandı. DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. halka arz talep toplama işlemleri 21-22 Eylül günlerinde gerçekleştirildi. Simit Sarayı, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle birim fiyatı 10,24 TL'den halka arz oldu. Halka arz büyüklüğü 768.000.000 olarak açıklanan halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler "Simit Sarayı halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?" sorusuna çevrildi. İşte Simit Sarayı halka arz sonuçları...
SİMİT SARAYI HALKA ARZ OLDU!
Simit Sarayı halka arzında talep toplama işlemleri 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Dmr Unlu Mamuller halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşti.
DMR SİMİT SARAYI KAÇ LOT VERDİ?
10,24 TL'den talep toplama sürecini gerçekleştiren şirket, yatırımcılara 13-14 lot (maksimum 143 TL) dağıtımda bulundu.
SİMİT SARAYI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Dmr Unlu Mamuller halka arzının büyüklüğü 768 milyon TL olarak açıklandı. Firmanın açıklık oranı yüzde 40,47 olarak belirlenirken hisse fiyatı 10,24 TL olarak açıklandı.
DMR UNLU MAMÜLLER HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
DMR UNLU MAMÜLLER KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Tarkim halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem gördü.