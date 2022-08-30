Simit satan çocuktan yürekleri ısıtan hareket 0:00 / 0:00

İHA

Gaziantep’te, sokaklarda simit satarak aile bütçesine katkı sağlayan 15 yaşındaki Muhammet Enes Kartal’ın, borç ile satın aldığı simitlerden birini sokakta aç olan yavru kedi ve köpeğe verdiği anlara ait görüntüler yürekleri ısıttı. İHA'nın haberine göre, görüntülerle ilgili konuşan Kartal, "Sonuçta onlar da birer can ve çok açlardı. O yüzden hiç düşünmeden simitlerimden birini verdim" dedi. Olay, geçtiğimiz günlerde Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Muhammet Enes Kartal, tatil dönemlerinde aile bütçesine katkı sağlamak için simit satmaya başladı.

"AÇ OLDUKLARINI FARK EDİP SİMİT VERDİM" Geçtiğimiz günlerde de simitçiden borç ile satın aldığı simitleri satmak için işe koyulan Muhammet Enes, bir sokağa girdiğinde kendisini izleyen yavru köpek ile kediyi gördü. Aç olan hayvanlara duyarsız kalmadı, o anlar hem duygulandırdı hem de yürekleri ısıttı

Bir sürelik duraksamanın ardından yavru köpek ile kedinin aç olduğunu fark eden 15 yaşındaki Muhammet Enes, simitlerden birini hiç düşünmeden ikiye bölerek bir parçasını yavru köpeğe, diğer parçasını ise kediye verdi. Yürekleri ısıtan o anlar ise yaşananlara şahit olan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırarken, Muhammet Enes örnek davranışı ile bütün ülkeye örnek oldu.

"BİZ DE MUHTAÇ BİR HALDEYİZ AMA ONLAR SOKAKTA YAŞIYOR" O anlarda yaşadığı hisleri anlatan Muhammet Enes Kartal, “Simit satarken bir sokakta yavru köpek ve kediyi gördüm. Bir süre onları izledim ve sonra aç olduklarını fark ettim. Daha sonra satmak için aldığım simitlerden birini ikiye bölerek bir parçasını yavru köpeğe, diğer parçasını da kediye verdim. Verdiğim simidi yavru köpek hemen yiyip bitirirken, kedi ise bir süre sonra yedi” dedi. O an hiç düşünmeden içinden geldiği gibi davrandığını söyleyen Kartal, “Bizim de aile olarak durumumuz pek iyi değil. Sonuçta biz de muhtaç bir haldeyiz ama onlar sokakta yaşıyor ve can taşıyor. O yüzden hiç düşünmeden sadece onları düşündüğüm için simit verdim” ifadelerini kullandı.