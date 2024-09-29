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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Simon Banza: Bizim için bugün 3 puan almak çok önemliydi - Trabzonspor Haberleri

        Simon Banza: Bizim için bugün 3 puan almak çok önemliydi

        Trabzonspor'da Simon Banza, Konyaspor karşısında alınan galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Banza, "Bizim için bugün 3 puan almak çok önemliydi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:51 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:51
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        "Bugün 3 puan almak çok önemliydi"
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bordo-mavililerin galibiyetinde 2 gole imzasını atan Simon Banza, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "BUGÜN İÇİN 3 PUAN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

        3 puanın çok önemli olduğunu belirten Banza, "Bugün bizim için 3 puan almak çok önemliydi. Taraftarlarımız adına o gülücüğü onlara vermek çok önemliydi. Bildiğiniz gibi ben de takım için elimden geleni yapmak istiyorum. Gol sevincim film karakteri Joker'den geliyor. Bugün aslında hem kendi adıma hem de takım adına iyi bir mücadele oldu. Önümüzdeki hafta da yine zor bir maç oynayacağız. İyi bir takıma oynadık ama önümüzdeki hafta yine zor bir takıma karşı oynayacağız. Trabzonspor en iyi ve en rahat olabileceği şekilde mücadele verebilmek için hazırlanıyor. Ama tabi ki bu aslında süreç gerektiren, zaman gerektiren bir durum. Biz de bu zamanı daha verimli kullandıkça birbirimizi daha fazla, hocamız takımı, takım da hocamızı daha da fazla tanıma fırsatı bulacak. Trabzonspor büyük bir takım, büyük bir camia. Dolayısıyla her maçı kazanmaya çalışıyor. Biz de bu galibiyeti Trabzonspor'a armağan ettiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

        "TÜRKİYE LİGİ, ÜST DÜZEY LİGLERDEN BİRİ"

        Galatasaray'ın golcüleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile ilgili gelen soru üzerine de değerlendirmelerde bulunan 28 yaşındaki forvet, "Türkiye'de lig en üst seviyede oynanıyor. Üst düzey liglerden birisi. Dolayısıyla mücadele olacak. Biz de santrfor olarak gol atmaya ve kazandırmaya çalışacağız. Tabii ki her maça çıkınca en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağız. Herkes takımını en yukarıda tutabilmek için mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.

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