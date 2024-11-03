Simon Banza: Devam etmek zorundayız

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor'un forveti Simon Banza, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un iki golünü atan Simon Banza, "Bugün maçı kazanmak istedik ve mücadele de verdik. Taraftarlarımıza galibiyeti armağan etmeyi denedik ama maalesef olmadı." dedi.

Maçın ardından açıklamada bulunan Banza, kazanmak istedikleri karşılamada iyi bir mücadele sergilediklerini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİR SONRAKİ MAÇ VAR" Banza, penaltıdan attığı golleri kendisinin değil, takım olarak attıklarını vurgulayarak, "Bugün maçı kazanmak istedik ve mücadele de verdik. Taraftarlarımıza galibiyeti armağan etmeyi denedik ama maalesef olmadı. Önümüzde bir sonraki maç var. O maçı düşüneceğiz ve odaklanacağız. O maçta çok daha iyi bir iş çıkarmaya çalışacağız." diye konuştu.