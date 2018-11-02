Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden ABD'li kadın sporcu Simone Biles, elde ettiği 3 altın madalya ile tarihi bir başarıya imza attı.

Katar'ın ev sahipliğinde başkent Doha'da devam eden şampiyonada, takımlar, bireysel ve atlama masası finallerinde altın madalyaya uzanan Biles, kariyerindeki dünya şampiyonası altın madalyası sayısını 13'e yükseltti.

Belaruslu erkek cimnastikçi Vitaly Scherbo'nun 1996 yılında kırdığı dünya şampiyonlarındaki 12 altın madalya rekorunu henüz 21 yaşında geliştiren Biles, yarın sona erecek organizasyonda 3 finale daha katılacak.

Biles, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da 4 altın ve 1 bronz madalya elde etmişti.

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