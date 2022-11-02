İzleyicileri hem kahkahaya boğacak hem de duygu dolu anlar yaşatacak Güzel Günler ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yüzleri gülümseten tanıtımda; birbirinden renkli karakterlere dair ilk ipuçları verilirken Selma (Leyla Tanlar) ve Mihran’ın (Burak Dakak) hikayesi de merak uyandırıyor.

Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse yer alıyor.

İşte Güzel Günler’in 1. Bölüm 3. Tanıtımı;

“Güzel Günler” Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!