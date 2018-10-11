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"BİZDE OLAY O KADAR BÜYÜMEDİ"

Hastane çıkışı, Sermiyan Midyat ile kavgası ve Berkay’ın durumu hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl, Berkay’ın durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bizde olay o kadar büyümedi. Bu daha ciddi. Bu adli bir olay çünkü.