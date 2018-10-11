Sinan Akçıl, Arda Turan tarafından burnu kırılan Berkay Şahin'i ziyaret etti
11.10.2018 - 16:24 | Güncelleme: İHA
Sinan Akçıl, futbolcu Arda Turan'la ettiği kavga sonucu burnu kırılan ve hastanede yatan şarkıcı Berkay'ı ziyaret etti. Aynı gece kendiside oyuncu Sermiyan Midyat'la kavga eden Akçıl, "Bizde olay o kadar büyümedi. Bu daha ciddi bir olay" dedi
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Oyuncu Sermiyan Midyat ile önceki akşam bir doğum günü partisinde kavga eden şarkıcı Sinan Akçıl, Arda Turan tarafından burnu kırılan şarkıcı Berkay’ı hastanede ziyaret etti.
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İHA'nın haberine göre, ziyaret sonrası açıklama yapan Akçıl, "Bizde olay o kadar büyümedi. Bu daha ciddi. Bu adli bir olay" dedi.
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Şarkıcı Sinan Akçıl ve eski futbolcu Necati Ateş, Arda Turan tarafından burnu kırılan şarkıcı Berkay’ı hastanede ziyaret etti. Kısa süre Berkay’ın odasında kalan şarkıcı Sinan Akçıl ve Necati Ateş daha sonra hastaneden ayrıldı.
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"BİZDE OLAY O KADAR BÜYÜMEDİ"
Hastane çıkışı, Sermiyan Midyat ile kavgası ve Berkay’ın durumu hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl, Berkay’ın durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bizde olay o kadar büyümedi. Bu daha ciddi. Bu adli bir olay çünkü.
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Hollywood yıldızı Kristanna Loken de bir gün daha kalacakken bu tatsız olaydan dolayı morali bozuldu ve karı koca dönme kararı aldılar. Ama onlara söz verdim. Los Angeles’e gittiğimde beni misafir etmek istiyorlar" dedi.
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"ÜRKEKÇE SALDIRMAYA ÇALIŞANLARA YOKUZ"
Akçıl hastane ziyareti sırasında Berkay'ın elini sıktığı fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Dürüstlük, cesaret, mertlik gibi erdemlere sahip olanlara eyvallah kardeşim. Ürkekçe saldırmaya çalışanlara yokuz. Geçmiş olsun Allah seni ailene ve dinleyicine kavuştursun yakın zamanda biz yine milyonlara şarkılar söylemeye, yazmaya devam." notuyla paylaştı.
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NE OLMUŞTU?
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay dün gece Emirgan'daki bir mekanda kavga etmişti. Turan, şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmıştı.
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Sinan Akçıl ise oyuncu Sermiyan Midyat ise Hollywood yıldızı Kristanna Loken'ın doğum günü partisinde kavga etmişti.
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