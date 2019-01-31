Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti gazetecilerden kaçtı

Evlilikleriyle magazin gündemine bomba gibi oturan Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Makyajsız haliyle görenlerin tanımakta güçlük çektiği Burcu Kıratlı, bu halde görüntü vermek istemediği için gazetecileri atlatmak adına marketin mal kabul bölümünden çıktı