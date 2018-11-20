Sinan Akçıl: Burcu ilk ve son aşkım

20.11.2018 - 09:32 | Güncelleme:

Sinan Akçıl, nisan ayında nişanlanacağı Burcu Kıratlı ile bir restoran çıkışında görüntülendi. Akçıl, “Uzun süredir arkadaştınız, ilk adımı kim attı?” sorusuna, “Burcu benim ilk ve son aşkım” cevabını verdi

  • 1 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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    Sinan Akçıl, nisan ayında nişanlanacağı Burcu Kıratlı ile bir restoran çıkışında görüntülendi.

  • 2 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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    Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, ünlü çift, ilişkilerini saklamayarak, basın mensuplarının karşısına ilk kez el ele çıktı. 

  • 3 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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    Şarkıcı, “Uzun süredir arkadaştınız, ilk adımı kim attı?” sorusuna, “Burcu benim ilk ve son aşkım” cevabını verdi.

  • 4 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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    Öte yandan, son dönemde her yere birlikte katılan çiftin, gelecek yıl nisan ayında nişanlanacağı öğrenildi.

  • 5 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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    İkilinin, aileleri birbirleriyle tanışırken, düğün detaylarını konuştukları söyleniyor.

  • 6 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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    Yaz aylarında nikah masasına oturacakları konuşulan sevgililerin, haberi sadece aile yakınlarıyla paylaştıkları konuşuluyor. 

  • 7 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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    Sinan Akçıl’ın hemen baba olmak istediği  ancak Kıratlı’nın kariyeri nedeniyle çocuk yapmayı ertelediği de söylenenler arasında...

  • 8 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 9 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 10 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 11 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 12 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 13 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 14 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 15 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 16 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 17 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 18 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 19 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 20 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 21 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 22 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 23 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 24 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 25 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 26 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 27 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 28 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 29 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 30 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 31 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 32 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 33 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 34 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 35 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 36 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 37 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 38 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 39 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 40 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 41 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 42 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 43 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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  • 44 Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı ilk ve son aşkım - Magazin haberleri
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