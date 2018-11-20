Sinan Akçıl: Burcu ilk ve son aşkım

Sinan Akçıl, nisan ayında nişanlanacağı Burcu Kıratlı ile bir restoran çıkışında görüntülendi. Akçıl, “Uzun süredir arkadaştınız, ilk adımı kim attı?” sorusuna, “Burcu benim ilk ve son aşkım” cevabını verdi