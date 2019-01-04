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Ünlü şarkıcı yayınladığı kareye şu notu düştü:





Kendi kutsal bayrağımızın altında, doğduğum şehirde, sevdigim kadınla... Ne mutlu bana... Telefonlarıyla yalnız bırakmayan devlet büyüklerime de teşekkür ederim... Ne demiş Hz.Mevlana?

Sеn bеnim tеllеrimе hаngi notаyı istеyеrеk vuruyorsаn, bеn o mаkаmԁаn inliyorum sеvgili…