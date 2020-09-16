Sinan Akçıl'dan Halil Sezai'ye tepki

Halil Sezai, önceki gün Tuzla'da kiraladığı villada çekim yaparken, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'le tartışmıştı.

Sezai'nin çekim yapmalarına izin vermeyen Meriç'e, şiddet uygulaması büyük tepki çekti.

Hüseyin Meriç'e önce tokat atan, daha sonra da diziyle vuran Sezai'ye bir tepki de Sinan Akçıl'dan geldi.

Akçıl, Instagram hesabından şu sözlere yer verdi:

Ayyaşlık var, yaşlılara el kaldırma var, örf-adet yok! Gücün herhalde o amcaya yetiyor. Bana da yeter miydi acaba, o güç karşısına çıksam? Yazık sana, acınacak haldesin.

İşte Halil Sezai'ye tepki gösteren diğer ünlü isimler:

FIRAT TANIŞ

Şiddeti mazur gösterecek hiçbir taraf, yön, kimlik, statü söz konusu olamaz. Utançla kınıyorum.

HALUK LEVENT

Bu konuyla ilgili amcaya ulaşacağız. Durumu yok ise ve kendisi de isterse Ahbap Platformu olarak davasında yanında olacağız.