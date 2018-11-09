Çarşamba akşamı popçu Berkay'ın sahne aldığı yere giden Sinan Akçıl'ın o gece darp edildiği iddia edildi. İddiaya göre; başka bir masada oturan genç bir futbolcunun menajeriyle aralarında husumet olduğu ifade edilen Sinan Akçıl, lavaboya gittiğinde o menajer Sinan Akçıl'ın saçından tutarak onu darp ediyor.

Kanal D Magazin Müdürü Asiye Acar'ın ulaştığı bilgiye göre; olaya şahit olanlar "Böyle bir şey yaşandı, mekan boşaltıldı" açıklamasında bulunurken, Sinan Akçıl'ın menajeri ise "Hayır böyle bir şey yaşanmadı" diyerek iddiaları yalanladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ