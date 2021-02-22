'İLK KEZ TEK EŞLİYİM'



Sinan Akçıl geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programdaki açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.



Çapkın birisi olduğunu itiraf eden Akçıl, "Biz de genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. Napayım yani." demişti.



Burcu Kıratlı ile ilişkisine de değinen Akçıl, "Şu anda Burcu ile beraberiz. Evlendik ve boşandık. Şimdi devam ediyoruz. Bizimki inatlaşmaydı. Önce bir ‘oh be’ diyorsunuz sonra tahmin ettiğim gibi olmadı. Sonra tekrar denemek istedik.” şeklinde konuşmuştu.