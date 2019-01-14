Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan aşk pozları

Giriş: 14.01.2019 - 07:41 | Güncelleme:  

Şarkıcı Sinan Akçıl bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, mutlu evliliğini sürdürüyor

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    Yılın ilk magazin bombası yaklaşık 3 aydır aşk yaşayan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çiftinden gelmişti. Şarkıcı Sinan Akçıl bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile dünyaevine girmişti.

  • 2Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan aşk pozları - Magazin haberleri
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    Ünlü çift, mutlu evliliğini sürdürüyor. İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da birlikte eğlendikleri o anları takipçileriyle paylaşıyor. 

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    Akçıl, Kıratlı ile bu pozunu, "Sadece kasımda değil, aralıkta da, ocakta da aşk başkadır..." notuyla paylaştı.

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  • 31Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan aşk pozları - Magazin haberleri
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  • 32Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan aşk pozları - Magazin haberleri
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  • 36Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan aşk pozları - Magazin haberleri
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  • 37Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan aşk pozları - Magazin haberleri
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  • 38Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan aşk pozları - Magazin haberleri
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  • 40Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan aşk pozları - Magazin haberleri
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