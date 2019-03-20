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Eşi Sinan Akçıl ile ayrı bir araçla alışveriş merkezine gelen Kıratlı, bir süre eşini bekledi. Eşi Sinan Akçıl gelmeden önce gazetecilerle sohbet eden Kıratlı, "Sinan'ın konserleri için kıyafet provasına geldik" dedi.