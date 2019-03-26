Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam

Giriş: 26.03.2019 - 09:26 | Güncelleme:  

Burcu Kıratlı ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinan Akçıl, önceki akşam Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Kendi doğum gününde yeni bir şarkı çıkaracağını söyleyen Akçıl, "Yakında çekeceğiz, klibe hazırlanıyorum. O yüzden yürüyüşe çıktım" dedi

  • 1Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    1|34

    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Burcu Kıratlı ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinan Akçıl, önceki akşam Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

  • 2Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    2|34

    Geçtiğimiz günlerde çalıştığı müzik şirketiyle sözleşmeyi feshedip davalık olan şarkıcı Sinan Akçıl, konu hakkında şunları ifade etti:

  • 3Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    3|34

    "VERDİKLERİ SÖZÜ TUTMADILAR"

    Üreten hiç kimse, kimsenin kölesi olamaz. Söz veriliyorsa tutulması da gerek. Verdikleri sözleri tutmadılar, ben de sözleşmeyi feshettim. Çoğu besteci beni arayıp destekledi. Belki bir ilke imza atacağız, bakalım mahkemede göreceğiz.

  • 4Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    4|34
  • 5Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    5|34
  • 6Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    6|34
  • 7Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    7|34
  • 8Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    8|34
  • 9Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    9|34
  • 10Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    10|34
  • 11Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    11|34
  • 12Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    12|34
  • 13Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    13|34
  • 14Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    14|34
  • 15Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    15|34
  • 16Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    16|34
  • 17Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    17|34
  • 18Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    18|34
  • 19Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    19|34
  • 20Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    20|34
  • 21Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    21|34
  • 22Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    22|34
  • 23Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    23|34
  • 24Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    24|34
  • 25Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    25|34
  • 26Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    26|34
  • 27Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    27|34
  • 28Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    28|34
  • 29Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    29|34
  • 30Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    30|34
  • 31Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    31|34
  • 32Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    32|34
  • 33Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    33|34
  • 34Sinan Akçıl: Kimsenin kölesi olamam - Magazin haberleri
    34|34

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0