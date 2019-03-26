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"VERDİKLERİ SÖZÜ TUTMADILAR"

Üreten hiç kimse, kimsenin kölesi olamaz. Söz veriliyorsa tutulması da gerek. Verdikleri sözleri tutmadılar, ben de sözleşmeyi feshettim. Çoğu besteci beni arayıp destekledi. Belki bir ilke imza atacağız, bakalım mahkemede göreceğiz.