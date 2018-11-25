Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Akçıl, "Bu akşam hep birlikte 'Anlarsın' parçasına yaptığımız düeti kutladık. Çok güzel bir akşam oldu" dedi.

Gazetecilerin, "Evlilik tarihi belli oldu mu?" sorusuna Akçıl, "Evlenme teklifi yapmadım ama romantik biriyim biliyorsunuz" diyerek cevap verdi. Mustafa Ceceli ise "Uzun zamandır Sinan'ı ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. Sinan eğer isterse seve seve nikah şahidi olur ve mutluluklarına ortak olurum dedi.

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