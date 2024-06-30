Sinan Ateş cinayeti davası: 22 sanık yarın hakim karşısına çıkacak

Sinan Ateş cinayeti davasının ilk duruşması 1 Temmuz pazartesi günü görülecek. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 22 sanık hakim karşısına çıkacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraber olduğu Selman Bozkurt "müşteki", 22 kişi de "sanık" sıfatıyla yer aldı. 22 sanık "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.

İddianamede; tetikçi Eray Özyağci ile Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un müşterek fail, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın suça azmettirmek, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın ise suça yardım ettikleri gerekçesiyle cezalandırılmaları isteniyor.