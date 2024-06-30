Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Sinan Ateş cinayeti davası: 22 sanık yarın hakim karşısına çıkacak | Son dakika haberleri

        Sinan Ateş cinayeti davası: 22 sanık yarın hakim karşısına çıkacak

        Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının ilk duruşması yarın gerçekleştirilecek. 22 sanık hakim karşısına çıkacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 30.06.2024 - 11:17 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinan Ateş cinayeti davası başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sinan Ateş cinayeti davasının ilk duruşması 1 Temmuz pazartesi günü görülecek. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 22 sanık hakim karşısına çıkacak.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraber olduğu Selman Bozkurt "müşteki", 22 kişi de "sanık" sıfatıyla yer aldı. 22 sanık "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.

        İddianamede; tetikçi Eray Özyağci ile Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un müşterek fail, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın suça azmettirmek, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın ise suça yardım ettikleri gerekçesiyle cezalandırılmaları isteniyor.

        REKLAM

        22 sanık dışında olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürüyor.

        NE OLMUŞTU?

        Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da silahlı saldırı ile öldürülmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sinan Ateş
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        Panzerler çeyrek finalde
        Panzerler çeyrek finalde
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!