Sinan Ateş cinayetinde 5 şüpheli ifadeye çağrıldı

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli mevcutlu olarak ifadeye çağırıldı Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 5 şüpheli mevcutlu olarak ifadeye çağrıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 19.10.2023 - 17:48 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:50 facebook

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