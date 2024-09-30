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        Haberler Gündem Güncel Sinan Ateş davasında duruşma öncesi yeni gelişme | Son dakika haberleri

        Sinan Ateş davasında duruşma öncesi yeni gelişme

        Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasına bugün devam edilecek. Davanın görüleceği Sincan Cezaevi'nin çevresinde duruşma öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşma öncesinde ise yeni bir gelişme yaşandı, Sinan Ateş'in avukatı değişti. Bugün görülecek duruşmaya Ateş'in yeni avukatı katılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 10:09 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:37
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        Duruşma öncesi yeni gelişme
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        Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada ikinci duruşma bugün görülecek.

        Dava öncesinde ise yeni bir gelişme yaşandı.

        Sinan Ateş'in avukatı Ali Yücel davadan çekildi. Yücel'in yerine avukat Hüseyin Kaya duruşmaya katılacak.

        BİLİRKİŞİ RAPORU DA DOSYAYA EKLENDİ

        Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş

        Ateş'in öldürülmesine ilişkin olay anını gösteren kamera görüntülerinin analizini içeren bilirkişi raporu da dava dosyasına eklendi.

        Raporda, cinayetin gerçekleştiği Kızılırmak Mahallesi 1156. Sokak üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinin, silahlı saldırı anının öncesini ve sonrasını gösterdiği belirtildi.

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        Silahlı saldırı öncesi tetikçi Eray Özyağcı'nın yaklaşık 35 dakika olay yerindeki kaldırımda beklediği, Ateş ve iki arkadaşının geldiği yönün tersine doğru bakıp etrafı gözetlediği aktarılan raporda, saat 13.34'de Ahmet Keçik'in ve Selman Bozkurt birlikte geldikleri sırada Özyağcı'nın ateş ettiği ve Ateş'in yere doğru yüzüstü düştüğü kaydedildi.

        Özyağcı'nın, Ateş'in solunda bulunan Bozkurt'a da ateş ederek yaraladığı Keçik'in de kendini korumak amacıyla sokaktaki hafif ticari aracın arkasına saklandığı anlatılan raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

        "Özyağcı'nın Ateş'e defaten ateş ettiği ve Özyağcı dışında Ateş'e ateş eden olmadığı görülmektedir. Özyağcı'nın Bozkurt'a ateş ettiği ve sol tarafından yaraladığı görülmektedir. Özyağcı'nın Keçik'e doğru ateş ettiği görülmektedir. Keçik'in, yerde yatan Ateş'in üzerinden tabanca alarak Özyağcı'nın kaçtığı tarafa doğru ateş ettiği görülmektedir. Bozkurt'un, Ateş'in yattığı yerde eğilir vaziyette Keçik'e bir şey verdiği ancak görüntülerden verilen maddenin tabanca olup olmadığı anlaşılamamıştır."

        SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLAMIŞTI

        Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 22 sanıklı davanın son duruşmasında savcı mütaalasını açıklamıştı.

        Savcı, 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis, 11 sanık hakkındaysa 20 yıla kadar hapis cezası istemişti.

        Bugünkü duruşmada sanıkların mütaala üzerine savunma yapması bekleniyor.

        NE OLMUŞTU?

        Ateş, Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, cinayetle ilgili 22 kişi hakkında açılan davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Duruşmaya 30 Eylül'de devam edilecek.

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        #Sinan Ateş
        #dava
        #gündem
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