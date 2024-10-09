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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Sinan Boztepe'den Hacıosmanoğlu'na ziyaret! - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Sinan Boztepe'den Hacıosmanoğlu'na ziyaret!

        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:01 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:01
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        Sinan Boztepe'den Hacıosmanoğlu'na ziyaret!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Kulübünün başkanı Sinan Boztepe, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede Antalyaspor Asbaşkanı Levent Ördek ve kulübün yönetim kurulu üyeleri Ahmet Feridun Temuçin, Cesur Burak Akar ile Recep Bayraktar da yer aldı.

        Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sinan Boztepe'ye üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti. Sinan Boztepe ise Başkan Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu Antalyaspor forması hediye etti.

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