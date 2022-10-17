Sinan Engin'den flaş sözler: Beşiktaş'a Jesus lazım! Sergen Yalçın...

"BEŞİKTAŞ'A JORGE JESUS LAZIM"

Valerien Ismael'den Jorge Jesus gibi bir adam getireceksin. Jorge Jesus kariyerinde bir adamı bulacaksın. Valerien yerine Valerien tipinde birini getirirsen olmaz. Valerien'i yolladığın zaman, herkesin 'Evet' diyeceği birini getireceksin. Jorge Jesus hata da yapsa kimse bir şey diyebiliyor mu? Hata da yapıyor, yanlış oyuncu da değiştiriyor. Bir bildiği vardır Jorge'nin diyoruz. Valerien ile aşı tutmadı. Beşiktaş yönetimi çok iyi inceleyecek. Taraftar bağırsın, biz devam ediyoruz derse yönetim bu tablo devam eder. İki ileri bir geri, iki ileri bir geri sürer böyle.