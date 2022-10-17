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Sinan Engin'den flaş sözler: Beşiktaş'a Jesus lazım! Sergen Yalçın...

Sinan Engin, Beşiktaş - Trabzonspor maçının ardından siyah-beyazlıları ve Valerien Ismael'in geleceğini değerlendirdi

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  • Sinan Engin'den flaş sözler: Beşiktaş'a Jesus lazım! Sergen Yalçın...

    "VALERIEN ISMAEL DAĞILMIŞ"

    Bir teknik direktör için en kötü şey; her hafta hangi maçı kaybetse gidecek. Hangi maçı kaybetse, Valerien bu maçta gidecek, bu maçta gidecek. Her maça böyle çıkıyor. Adamın tamamen konsantrasyonu bitmiş, psikolojisi dağılmış. Valerien Ismael gibi bir adam ellerini yüzüne kapatıyor, dev gibi bir adamsın. Böyle hareketler yapıyor. Tamamen dağılmış.
  • Sinan Engin'den flaş sözler: Beşiktaş'a Jesus lazım! Sergen Yalçın...

    "BENCE DE DEVAM ETSİN"

    Kulübün başkanı çıktı, 'Ben burada olduğum sürece Valerien ile devam edeceğim' dedi. Bence de devam etsin. Bu adamın yanlışlarını, hatalarını söyledik. Ismael'in değişiklikleri yanlış ve geç. Muleka bu takımda banko oynar. Alli, N'Koudou, Josef çok kötüydü. Josef, Ankara olayından sonra hiç sahada yoktu. Valerien Ismael, ağzıyla kuş tutsa bu saatten sonra olmaz. Maç kazansa 'Valerien'e rağmen' derler, şampiyon olsa 'Valerien'e rağmen' derler. Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı'ya karşı da böyleydi. Dayanmadılar, tahammül etmediler. Valerien'e de aynı şekilde.
  • Sinan Engin'den flaş sözler: Beşiktaş'a Jesus lazım! Sergen Yalçın...

    "SENİ İPTEN ALAN CENK"

    Beşiktaş yönetimi, Ismael'in arkasındayız diyor. 3 sene falan söz konusu değil. Şampiyon olamazsa gider. Bence Valerien'e dayansınlar. Beşiktaş'ın bir futbol aklı olmalı. Valerien'e anlatacaksın, 'Bu kötü, bu yürüyor, 90'da alıyorsun oyuna Cenk'i, seni bugün ipten alan Cenk'tir' diyeceksin.
  • Sinan Engin'den flaş sözler: Beşiktaş'a Jesus lazım! Sergen Yalçın...

    "GHEZZAL SAĞLAM OLSA..."

    Yaratıcı futbolcu başka bir şey. Oyun içine, kurgusuna bakıyorsun Beşiktaş bireysel yeteneklerden gidiyor. Ghezzal bugün sağlam olsa, yüzde 100 olsa Beşiktaş kazanabilirdi de. Sergen zamanındaki Ghezzal olsaydı mesela, kazandırırdı.
  • Sinan Engin'den flaş sözler: Beşiktaş'a Jesus lazım! Sergen Yalçın...

    "ISMAEL İLE KALMAZ, YÖNETİME DE..."

    Beşiktaş yönetimi çok doğru karar almalı ama ocak ayında ama kasım ayında. Bu protestolar Ismael ile kalmaz, yarın öbür gün yönetime gelir. Beşiktaş, bu hocayla devam edecektir. Ben istikrardan yana olan biriyim.
  • Sinan Engin'den flaş sözler: Beşiktaş'a Jesus lazım! Sergen Yalçın...

    "BEŞİKTAŞ'A FUTBOL AKLI LAZIM"

    Beşiktaş'a futbol aklı lazım. Zamanında Real Madrid'de Butragueno vardı. Butragueno ile oturur saha içinde neler olduğunu konuşursun. Ceyhun Kazancı anlatsa 'Ne anlarsın futboldan' dersin. Benim görüşüm bu. Valerien 'Benim doğrum bu' diyorsa, o zaman Valerien ile ilgili ne yapacağına karar versin. Tribünde Beşiktaşlı yöneticilerin de hepsi her şeyi görüyor. Beşiktaş'ın şu an B planı yok. Şenol Güneş diyorlar, Şenol Güneş hazır bekliyor mu zannediyorsunuz. Bunu yollayayım, başka adam getireyim falan... Yerine getirirsen tutmazsa sıkıntı büyür.
  • Sinan Engin'den flaş sözler: Beşiktaş'a Jesus lazım! Sergen Yalçın...

    "TEK ADAM VAR, SERGEN YALÇIN"

    Yerine getireceğin tek adam var Sergen Yalçın. Taraftarda kredisi çok büyük. Ancak, Sergen'in böyle bir düşüncesi var mı? Olduğunu zannetmiyorum, şu ortamda yok. Sergen Yalçın, bu yönetimle çalışmaz.

     
  • Sinan Engin'den flaş sözler: Beşiktaş'a Jesus lazım! Sergen Yalçın...

    "BEŞİKTAŞ'A JORGE JESUS LAZIM"

    Valerien Ismael'den Jorge Jesus gibi bir adam getireceksin. Jorge Jesus kariyerinde bir adamı bulacaksın. Valerien yerine Valerien tipinde birini getirirsen olmaz. Valerien'i yolladığın zaman, herkesin 'Evet' diyeceği birini getireceksin. Jorge Jesus hata da yapsa kimse bir şey diyebiliyor mu? Hata da yapıyor, yanlış oyuncu da değiştiriyor. Bir bildiği vardır Jorge'nin diyoruz. Valerien ile aşı tutmadı. Beşiktaş yönetimi çok iyi inceleyecek. Taraftar bağırsın, biz devam ediyoruz derse yönetim bu tablo devam eder. İki ileri bir geri, iki ileri bir geri sürer böyle.

     
  • Sinan Engin'den flaş sözler: Beşiktaş'a Jesus lazım! Sergen Yalçın...
  • Sinan Engin'den flaş sözler: Beşiktaş'a Jesus lazım! Sergen Yalçın...
  • Sinan Engin'den flaş sözler: Beşiktaş'a Jesus lazım! Sergen Yalçın...

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