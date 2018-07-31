Özge Özder: Çiçek göndermeyin, bağış yapın

Oyuncu Özge Özder ile 2 yıldır aşk yaşadığı müzisyen Sinan Güleryüz, önceki akşam Baltalimanı'nda bir mekanda düzenlenen 270 kişilik düğünle evlendi. Özder, konuklara “Çiçek göndermek yerine derneğimize bağışta bulunun” diye rica etti