Alanya maçında attığı golün yanı sıra 1 asist yapıp bir de golün hazırlayıcısı olan Sinan Gümüş, ilk 11’deki yerini pekiştirmeye başladı. Gönderilmesine rağmen gitmek istemeyen Sofiane Feghouli’nin gözden düşmesinin ardından Süper Lig’deki ilk 3 maça da 11’de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Fatih Terim’in kendisine olan inancını da boşa çıkarmadı.

Ancak 6-0’lık farklı galibiyette önemli paya sahip olan Sinan’ın buna rağmen ayakları yere basıyor. Alanya önünde maçın adamı olmasına rağmen özeleştiri yapmaktan geri kalmayan genç oyuncunun, “Alınan farklı galibiyette benim de payımın olmasına çok sevindim. Ancak bu yeterli değil. Daha iyi olmak için çalışıyorum. Bu şekilde şans bulmaya devam ettiğim müddetçe oyunumu daha da ileriye götürüp ilk 11’in değişilmez ismi olmak istiyorum. Galatasaray’da önemli işler başarmak en büyük hayalim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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