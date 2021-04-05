Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcu Sinan Gümüş, Süper Lig'de 13 maç sonra Denizlispor karşılaşmasıyla 11’de sahaya çıktı. Ligde en son olarak 11 Ocak’ta oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde 11’de başlayan Gümüş o maçın ardından oynanan 13 maçın 7’sinde sakatlığı nedeniyle yer almamıştı. Sinan Gümüş 3 karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil olmuş ve 3 kez de süre almamıştı.