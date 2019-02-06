Sinan Gümüş'e protesto ve destek

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Hatayspor'u sahasında 2-0 yenen Galatasaray'da Sinan Gümüş'e protesto geldi. Yıldız oyuncu, 84. dakikada yerini Feghouli'ye bırakırken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Bu sırada bir grup taraftar da Sinan'a destek olurken Sinan'ın üzüntüsü yüzüne yansıdı.

LEVENT ŞAHİN: BÖYLE ŞEYLER OLABİLİYOR

Fatih Terim'in yokluğunda takımın başında yer alan Levent Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Maçı seyrettikten sonra daha sağlıklı bir yorum yapabiliriz. Taraftar ve oyuncu arasında bu olabiliyor. Oyuncunun performansıyla ilgili olarak maçı bir kez daha izledikten sonra daha doğru bir yorum yapabiliriz” ifadelerini kullandı.