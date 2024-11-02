Sinan Kaloğlu: Bizim takım ligde kalıyorsa başarıdır

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BAZEN OLMAYINCA OLMUYOR"

Adana Demirspor oyuncularını tebrik ettiğini belirten Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, “Rakip oyuncular çok iyi mücadele ettiler. Bizim futbolcularımızla, kardeşlerimiz de çok iyi mücadele etti. Öncelikle tabii biz bu karşılaşmayı kazanmak için çıktık. Kazanmak için de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Bu tip maçların zor olacağı, rakibin erken gol bulmadıkça direncinin çok yükseleceğini biliyorduk. Öyle de oldu. Zaten maçın içinde özellikle ilk yarı çok istediğimiz oyunu oturtturamasak da aslında pozisyonlar da geldi. O pozisyonlarda işte golü bulabilseydik bizim için daha bir rahat bir maç geçebilirdi. Skor çok daha farklı olabilirdi. Devre arası hem diziliş hem de bazı oyuncularla bir 10 dakika sonra değiştirmemizle birazcık daha hareketlendik. Ceza sahasının içinde 20 kere topla buluştuk. 35 tane orta yaptık. Yüzde 85 pas isabetiyle oynadık. Ama 14-15 tane de şut attık. Ama maalesef futbol gol oyunu. Biz de bugün o golü atamadık. Çocuklar ellerinden geleni yaptı. İyi niyetli bir şekilde mücadele ettiler. Ama bazen olmayınca olmuyor. Tabii iyi bir çıkışımız vardı. Son 2 haftada 4 puan aldı. Uzun zamandır galip gelemeyen bir Kayserispor vardı. Deplasmanda bunu yenmiş olduk. İçeride de uzun zaman galip gelemeyen yine bir Kayserispor var. Bunu bugün kırmak istiyorduk açıkçası. Ama üzgünüz. Gelişeceğiz. Oyuncularımızla da bunu konuştuk. Bugün daha fazla birbirimize sarılacağız. Çocukların enerjileri güzel. Herkes üzgün şu anda. Ama enerjimiz takımın içinde gayet iyi. Ben bu güzel birlikteliğin çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.