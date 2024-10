Sinan Kaloğlu: Kayserispor’umuz için elimizden geleni yapacağız

Kayserispor’da milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolculara verilen 4 günlük izin sona erdi. Sarı-kırmızılılar akşam idmanında bir araya geldi.

Takımın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu futbolculara antrenman sahasında kısa bir konuşma yaptı.

Daha sonra gerçekleşen idmanda futbolcular kondisyon ve ısınma ağırlıklı çalıştı. İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan genç teknik direktör Sinan Kaloğlu, “Herkese hayırlı olsun. Bize güvenen başta başkanımız ve yönetim kurulumuz olsun herkese teşekkür ederim. Hem kendimizi kanıtlamak için hem de bu takımı daha iyi yerlere getirmek için Kayserispor’umuzun daha yukarılarda olabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Ben hedefleri olan bir teknik direktörüm. Burak Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizim de Kayserispor da tespit ettiğimiz bazı durumlar var. Biz onların üzerine giderek, futbolcularla da bire bir iletişim kurarak onları bir şablonun içine sokacağız. Hangi oyuncudan nasıl bir verim alacaksam o dizilişi yapacağım. Uzun süre beraber oynayan bir takım var. Sadece uzun süre galip gelemeyen bir takım var. Gaziantep FK karşısında taraftarımızın desteği ile galip gelerek seri başlatmak istiyoruz. Ben her karşılaşmaya kazanmak için çıkıyorum. Çünkü her maçın hikayesi farklı. Önce kendimizi sonra rakipleri analiz ederek bir şablon belirliyoruz. Bu takım önümüzdeki 4 maçta 12 puan alabilecek bir takım. Ben Başakşehir maçından sonra bunu taraftarlarımıza da söyledim. Her şeyden önce bize inanan taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bana göre Kayserispor’un yeri yukarılarda. Evet transfer yasağı var. Kısıtlı bir kadroya sahibiz. Ama ben bu konuda tecrübeliyim. Hem Altay, hem de Gençlerbirliği süreçleri transfer yasaklarıyla kısıtlı imkanlarla çok güzel işler yaptık. Ben şu anda mükemmel bir hoca değilim, gelişiyorum. Takımın bir düzeni bir kalitesi var. Eksiklerimizin üstüne gidip artılarımızı daha yukarılara çıkartırsak sevgi ortamını oluşturursak başarılı olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.