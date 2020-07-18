Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Olimpik Deneme Yarışları, koronavirüse karşı alınan önlemler ile birlikte Ankara'da sürüyor. Olimpik Deneme Yarışları´nda 300 metrede dünya şampiyonu Ramil Guliyev'in 32.61´lik rekorunu, 32.46 yaparak geçen milli sporcu Ören, finalde olimpiyat madalyalı sporcu Yasmani Copello Escobar'ı da geçerek rekora uzanan isim oldu. Milli sporcunun bu derecesi büyükler ve U23 kategorilerinin yeni rekoru olarak kayıtlara geçti. Olimpik Deneme Yarışları, yarın sona erecek.