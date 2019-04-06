Emirefendi Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'na açık öğretim sınavı için gelen Yusuf K.'nın polis tarafından yapılan üst aramasında, cebinden 3 mermi çıktı.



Gözaltına alınan Yusuf K. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin incelemesinde, mermilerin 2'sinin 9 milimetre, diğerinin ise 45 kalibre olduğu belirlendi. İfadesinde mermileri cebinde unuttuğu söyleyen Yusuf K., savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.