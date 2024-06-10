Sınava yetişmek isteyen kızın çaresizliği

Aydın'da kızını üniversite sınavına yetiştirmeye çalışan ve trafik kusuru işleyen sürücü ile trafik polisleri arasında tartışma yaşandı. İşledikleri trafik kusurunun cezasının plakalarına kesilmesini isteyen Aydınlı Demir ailesinin yaşadığı olay kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Çineli harita mühendisi Mehmet Demir, dün sabah YKS 2024'ün AYT bölümü sınavlarına girecek olan kızı Deren'i, eşi Nursel Demir ile birlikte kendi özel araçları ile sınavın yapılacağı Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) götürmek için yola çıktı. İddiaya göre; Efeler'de Muğla Bulvarı'ndaki kırmızı ışıkta duran Demir'e, resmi kıyafetli trafik polisi yanaşarak yaya geçidinde durduğunu söyledi. Demir de, öndeki araçlar durduğu için yaya geçidi üzerinde durmak zorunda kaldığını belirtince trafik polisi sert bir dille “Durmayacaksın” diye sürücüyü uyardı. Kızını sınava götürdüğü söyleyen Demir, kusurunu kabul edip gitmek istedi.

"CEZASININ PLAKASINA YAZILMASINI İSTEDİ"

Demir, kızının sınavı olduğunu, psikolojisinin bozulduğunu, işlediği trafik kusuru nedeniyle ceza yazılması gerekiyorsa, plakasına yazılmasını isteyip yeşil ışık yanınca da Denizli istikametine doğru yoluna devam etti. Polis memuru motoru ile yanına yaklaşarak iddiaya göre, “Dur" diye uyardı. Demir de, tekrar sınava yetişeceklerini ve cezayı plakasına yazmasını isteyerek yoluna devam etti.

Kendisini motorla takip eden polislerin Forum Aydın Kavşağı'nda önüne geçtiğini ileri süren Mehmet Demir, “Kendilerine adımı söyledim. Plakayı sorguladıklarında da kim olduğumu öğrenebileceklerini, sınavdan sonra geleceğimi ve o zaman ne yapmaları gerekiyorsa yapmalarını söyledim. Sonra iki polis beni araçtan indirdiler. Başka bir polis memuru müdahale edince beni bıraktılar, akabinde eşimi ve kızımı alarak sınav alanına gittik” diye ifade verdi.