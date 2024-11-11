Sındırgı'da "Nene Hatunlar ve Makbule Efeler Buluşuyor" temasıyla Erzurum tanıtımı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Cumhuriyet Meydanında Nene Hatun Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile "Erzurum Çağ Kebabı Yöresel Ürünler Festivali" gerçekleştiriliyor. "Nene Hatunlar ve Makbule Efeler Buluşuyor" temasıyla düzenlenen festival, 17 Kasım'a kadar devam edecek
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda Nene Hatun Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile "Erzurum Çağ Kebabı Yöresel Ürünler Festivali" gerçekleştiriliyor.
"Nene Hatunlar ve Makbule Efeler Buluşuyor" temasıyla düzenlenen festival, hem yöresel tatları tanıtıyor hem de geleneksel kültürün yaşatılmasına katkı sağlıyor.
Yöresel folklor gösterileri, konserler ve çeşitli etkinliklerle süslenen festival katılımcılara da keyifli anlar yaşatıyor.
Nene Hatun Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Gülen, organizasyonun gerçekleşmesine katkı sunan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Sönmez ile Muhammet Şahin'e teşekkür etti.
Balıkesir Erzurumlular Dernek Başkanı Bülent Orhan Özcan da festivale desteklerinden ötürü belediyeye ve emeği geçen herkese minnettarlığını ifade etti.
Festival heyecanı 17 Kasım 2024 tarihine kadar Cumhuriyet Meydanı’nda devam edecek.