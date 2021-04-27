Sındırgılı Mehmet usta 68 yıldır koltuk değnekleriyle dükkanına gidip terzilik yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Sındırgılı Mehmet usta 68 yıldır koltuk değnekleriyle dükkanına gidip terzilik yapıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 85 yaşındaki bedensel engelli Mehmet Aslan, terzilik mesleğini 68 yıldır severek sürdürüyor.

Sındırgılı Mehmet usta 68 yıldır koltuk değnekleriyle dükkanına gidip terzilik yapıyor
AA

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 3 yaşında sol bacağı yürüme yetisini kaybeden Aslan, ilkokulu babasının yardımıyla bitirdi. Mezun olduktan sonra bir terzinin yanında çıraklığa başlayan Aslan, 1960'ta pasajda kendi dükkanını açtı.

Koltuk değnekleriyle yürüyebilen Aslan, engelli aracıyla geldiği iş yerinde mesleğini sürdürüyor.

Mehmet Aslan, AA muhabirine, mesleğe başladığı yıllarda gece gündüz çalışarak siparişleri ancak yetiştirebildiğini söyledi.

Eskiden konfeksiyon olmadığı için çok yoğun çalıştıklarını belirten Aslan, "Bu işe başladığımda en çok zorlandığım konu, motorlu makinelerin olmamasıydı. Şimdi motorlu makineler var. Düğmeye basıyorsun, çalışıyor." dedi.

- "5-6 çırak yetiştirdim, onlar dükkan açtı"

Aslan, terziliği tek ayağıyla öğrendiğini dile getirdi.

Tek ayağıyla makineyi çalıştırdığını, ütü yaptığını ifade eden Aslan, "Tek ayakla çalışmakla çift ayakla çalışmak arasında fark oluyor. Ayağım sakat olmasına rağmen bütün zorluklara katlandım, bu mertebeye öyle geldim. Bu meslek sayesinde evimi yaptırdım, oğlumu, kızımı okuttum, düğünlerini yaptım." ifadelerini kullandı.

Elektrikli ütüler piyasaya çıkıncaya kadar 1960'ta aldığı kömürlü ütüyü kullandığını anlatan Aslan, bir meslektaşından alıp 50 yıldır çalıştığı dikiş makinesinin ise 100 yıllık olduğunu söyledi.

Terzilik mesleğinin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunan Aslan, "Konfeksiyon çıktı, terzilik öldü. Geleceği, gideceği kalmadı artık ama yıllar sonra bir düğme diktirmek, paça yaptırmak, bir fermuar diktirmek için insanlar terzi bulamayacak. 5-6 çırak yetiştirdim, onlar dükkan açtı. Onlardan sonra bir daha çıraklığa gelen olmadı." diye konuştu.

Aslan, sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdürmek istediğini de sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Oscar töreni izleyici sayısı dibe vurdu
KÜLTÜR-SANATOscar'da tarihin en düşük izleyeci sayısı
Chloe Zhao'un başarısı görmezden gelindi
KÜLTÜR-SANATBaşarısı sansürlendi
'9,75', İstanbul Film Festivali'nde gala yapacak
KÜLTÜR-SANAT'9,75', İstanbul Film Festivali'nde
'Yaramaz Çocuklar'a Visions du Réel - Uluslararası Nyon Belgesel Film Festivali'nden ödül
KÜLTÜR-SANAT'Jüri Özel Ödülü' kazandı
Arşiv niteliğinde belgesel
KÜLTÜR-SANATDünya caz gününe özel belgesel
93. Oscar Ödülleri'nde zafer Nomadland'in oldu
KÜLTÜR-SANATOscar'da zafer 'Nomadland'in oldu
Oscar 2021 ne zaman? Oscar ödülleri adayları kimler?
KÜLTÜR-SANATOscar ödülleri adayları kimler?
Oscar’ı kim kazanır? Son dakika uzman yorumu
KÜLTÜR-SANATOscar’ı kim kazanır?
Çernobil kazası 35 yıl önce insanlığın varlığını tehdit etti
KÜLTÜR-SANATKabusun 35'inci yılı
Türkiye'de gerçekleştirilen büyük dolandırıcılık olayları - Son dakika haberler
KÜLTÜR-SANATThodex'te 'ünlü' benzerlik