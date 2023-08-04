Sinead O'Connor için veda töreni hazırlıklarına başlandı

Resmi yetkililerin ilk anda yaptığı açıklamaya göre Sinead O'Connor'ın ölümü şüpheli bulunmamıştı. Fakat son yapılan yazılı açıklamada eğer soruşturma açılması gerekirse bunun da kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

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GEÇTİĞİMİZ YIL EVLAT ACISI YAŞAMIŞTI

Öte yandan Sinead O'Connor, geçtiğimiz yıl evlat acısıyla sarsılmıştı. O'Connor'ın oğlu Shane Lunny, 17 yaşında intihar etmişti. Sinead O'Connor, yaşadığı üzüntüyü "Bu benim Shane'im için... Hayatımın ışığı.. Benim mavi gözlü bebeğim. Sen her zaman benim ışığım olacaksın. Her zaman birlikte olacağız. Hiçbir sınır bizi ayıramaz" sözleriyle dile getirmişti.