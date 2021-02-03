2019 YILINDA ORTADAN KAYBOLDU

2018 yılında Müslüman olup Shuhada Davitt adını alan şarkıcı, daha önce de oğlu Shane için takipçilerinden dua istemişti.

Shane 2019 yılında ortadan kaybolmuş ve sonra bulunmuştu. O'Connor o dönemde de attığı bir tweet'te oğlundan bir iz bulunamadığını ve onu son iki gündür çok özlediğini yazmıştı.