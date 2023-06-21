YEMEKLERİNİZİN ÜZERİNİ ÖRTÜN

Sinekler devamlı olarak yiyeceklerin üzerinde durmayı severler. Ne kadar zararsız görünseler bile mide sıvılarını kusabileceklerini unutmayın. Ancak durum sadece bundan ibaret değil, sinekler özellikle çöpler ve çürüyen şeyler üzerinde dolaşır. Hem çöpe hem de yemeğinize konan bir sinek taşığı mikrop nedeniyle kolera veya tifo gibi hastalıklara neden olabilir.