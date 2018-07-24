Magazinin gündeminde olan Sinem Gedik kimdir, nerelidir, mesleği ne, kaç yaşında? İşte merak edilen tüm bu soruların cevabı...

SİNEM GEDİK KİMDİR?

Son günlerde gündemden düşmeyen Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik(Ceceli) merak edilen isimlerden bir tanesi. Mustafa Ceceli’nin uzun süre birlikte görünmediği ve medyaya uzak bir isim olan Sinem Gedik, 1987 İstanbul doğumludur.

1 Kasım 2008 tarihinde kendisinden 7 yaş büyük olan Mustafa Ceceli ile evlilik hayatına başladı. Bu evliliklerinden Arın Ceceli adında 6 yaşında bir çocuğu oldu.

Tasarım mühendisliği bölümünden mezun olan Gedik, Mustafa Ceceli ile olan 9 yıllık evliliğini bu sene sona erdirdi ve çift boşandı. Boşanma sebebi olarak Mustafa Ceceli’nin ihanet iddiaları konuşulsa da bu konuda kendisinden net bir açıklama gelmedi.

Gündemi epey meşgul eden bu boşanma ve ihanet iddiaları magazin gündemlerinin ana konularından.

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