Mustafa Ceceli, ayrıldığı eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar ilişkisine yönelik video kaydını aile mahkemesine sunarak oğlunun velayetinin değiştirilmesini talep etmişti. Video kaydının Ceceli tarafından internete sızdırıldığını öne süren Sinem Gedik, “Özel hayatının ihlal edildiği” gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Mustafa Ceceli ise ihbar maillerinin tanımadığı birinden geldiğini belirterek suçlamaları reddetmişti.
Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre; Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı iddialara ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, Mustafa Ceceli’ye mail atan kişinin İntizar’ın yeğeninin kocası S.Y.'nin olduğu belirlendi. 24 Temmuz’da ifadesi alınan S.Y., İntizar ile Sinem Gedik ilişkisini Mustafa Ceceli’ye mail atarak ihbar ettiğini, ancak video kaydıyla ilgisinin olmadığını öne sürdü.
İşte S.Y.'nin o ifadesi:
"İntizar eşimin teyzesi olmaktadır. İntizar, ilk olarak bu tarihten 15 ay önce Sinem Gedik ve oğlu ile Fethiye’ye evimize misafir olarak gelmişti. Sinem Gedik kendisini bana reklamcı olarak tanıttı. İntizar başka başka kadınlarla da evimize geldiği için bu duruma alışkındık. Ancak Sinem’le geldiklerinde kendilerini arayan kişilere Bodrum’da olduklarını söylüyorlardı. Bizde kaldıkları bu süre içinde İntizar ve Sinem yemek yerken ve değişik zamanlarda, birbirlerine kur yapıyordu. Bir erkek bir bayana nasıl kur yapıyorsa İntizar da o şekilde kur yapıyordu. Hatta birkaç kez öpüşürlerken gördüm. 2-3 gün kaldıktan sonra İstanbul’a döndüler."
S.Y., ifadesini şöyle sürdürdü; “Bir hafta sonra İntizar, Sinem Gedik ve oğlu yine bize geldiler. Hep birlikte denize girdiğimiz gün A., bana, babasının Mustafa Ceceli olduğunu söyledi. Ancak ben ilk söylediğinde inanmadım. Daha sonra internetten araştırdım. Kendi kullanmış olduğum mail adresimden Mustafa Ceceli’nin internetten bulmuş olduğum mail adresine 8 Ağustos 2017 tarihinde mail attım.
S.Y.’nin Mustafa Ceceli’ye attığı mailde şu ifadeler yer aldı; “Merhaba, A., dünya güzeli hiperaktif akıllı bir çocuk. Tam öğrenme çağında çocuğunuzu lezbiyen ortamından kurtarın. Eşim İntizar’ın yeğeni. Fethiye’de kalıyorlar A.’ya ise Bodrum’dayız diye yalan söylüyorlar.
İspatı olsun diye İntizar ile Sinem Gedik’in evlerinde otururken çekilmiş bir fotoğrafı ile A.’nın denizde çekilmiş 7 adet fotoğrafını da maile ek olarak gönderdiğini belirten S.Y., “Bunu yapmamın nedeni İntizar ve Sinem’in yaşadığı lezbiyen ilişkiden A.’nın etkilenmesini önlemekti” diye konuştu. İfadesinde bunu maddi ve manevi bir beklenti içinde olmadan yaptığını belirten S.Y., İntizar’ın arayarak tehditte bulunduğunu iddia etti.
S.Y., “Videoları internete düştükten sonra İntizar beni aradı. Bana mail adresimi değiştirmemi Mustafa Ceceli’ye yeniden mail atarak İntizar ile aramdaki husumetten dolayı ilk maili kendisine gönderdiğimi belirtmemi istedi. Bir çocuğun hayatı söz konusu olduğu için kabul etmedim. O da bana, sabıkan var bu işler senin üzerine kalır’ dedi” diye konuştu. Öte yandan görüntülerin kendisine mail yoluyla geldiğini savunan Mustafa Ceceli avukatı aracılığıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavclığı’na başvurarak, eski eşi Sinem Gedik, şarkıcı İntizar ile İntizar’ın avukatları hakkında kendisine, ‘iftira attıkları ve suç uydurdukları’ iddiasıyla şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde, ilk ihbar mailini İntizar'ın yeğenin gönderdiği, internete sızdırılan video kaydının da yine İntizar’ın husumetli olduğu akrabaları tarafından ortaya çıkarıldığı iddia edildi.
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