4 | 12

"İntizar eşimin teyzesi olmaktadır. İntizar, ilk olarak bu tarihten 15 ay önce Sinem Gedik ve oğlu ile Fethiye’ye evimize misafir olarak gelmişti. Sinem Gedik kendisini bana reklamcı olarak tanıttı. İntizar başka başka kadınlarla da evimize geldiği için bu duruma alışkındık. Ancak Sinem’le geldiklerinde kendilerini arayan kişilere Bodrum’da olduklarını söylüyorlardı. Bizde kaldıkları bu süre içinde İntizar ve Sinem yemek yerken ve değişik zamanlarda, birbirlerine kur yapıyordu. Bir erkek bir bayana nasıl kur yapıyorsa İntizar da o şekilde kur yapıyordu. Hatta birkaç kez öpüşürlerken gördüm. 2-3 gün kaldıktan sonra İstanbul’a döndüler."