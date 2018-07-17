Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı!

Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile mavi tura çıkan Sinem Kobal'dan aşk paylaşımı geldi. Eşi Kenan İmirzalıoğlu’na olan aşkını her fırsatta dile getiren Sinem Kobal bu fotoğrafı 'my man (benim erkeğim)' mesajıyla paylaştı