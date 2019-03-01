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"NETLEŞEN BİR ŞEY YOK"

Netflix’le yeni bir proje için anlaştığı konuşulan Kenan İmirzalıoğlu, çıkan haberleri yalanladı. Henüz net bir şey olmadığını belirten İmirzalıoğlu, “Şu an için onların bir gerçekliği yok ama görüşmelerimiz var. Öncelikli televizyon diye düşünüyorum. Dijitalin gidişini de beğeniyorum.” dedi.