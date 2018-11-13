Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti ile ilgili gerçek Selimiye'de ortaya çıktı

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinin birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktıkları ve boşanmak üzere oldukları iddia edilmişti. İkili ile ilgili gerçek Selimiye'de ortaya çıktı